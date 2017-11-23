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23 Kasım 2017 16:27

Manavgat’ta sulama kanalı çöplüğe döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan suluma kanalı, içindeki atıklar sebebiyle çöplüğü andırıyor.

Manavgat’ta sulama kanalı çöplüğe döndü

23 Kasım 2017 16:27


Manavgat Ulukapı Mahallesi sınırlarından başlayıp Şelale-Yukarı Pazarcı, Yayla-Aşağı Pazarcı ve Sanayi mahallelerinden geçerek Ulualan mevkiine ulaşan DSİ’ye ait sulama kanalı çöpler nedeniyle adeta mikrop saçıyor.


Geçmişte tarım arazilerinin sulanması amacıyla açılan kanal, çevresinin tamamen yerleşim alanı olması nedeniyle işlevini yitirerek sadece ırmaktan su tahliyesi ve yağmursuyu tahliyesi amacıyla kullanılıyor. DSİ’nin kanalın bakımını yeterince yapmamasının yanı sıra çevredeki evlerden ve iş yerlerinden kanala atılan çöpler insan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturuyor.


Kanalın çevresinde küçük yaştaki çocukların eğitim gördüğü okulların bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, sıcak havalarda çocukların her türlü tehlikeye rağmen sulama kanalına girerek serinlemeye çalıştığını belirtti. DSİ ve Belediye yetkililerine seslenen vatandaşlar, işlevini yitiren kanalın ırmaktan taşkın dönemlerinde su tahliyesi yapacak şekilde künkler konularak üzerinin kapatılmasını istedi.




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