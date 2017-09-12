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12 Eylül 2017 14:32

Manavgat’ta tatil yapan Rus turist intihar etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist intihar etti.

Manavgat’ta tatil yapan Rus turist intihar etti

12 Eylül 2017 14:32


Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde çınar ağacında bir kişinin asılı vaziyette bulunduğu ihbarı alan Çenger Jandarma Karakolu ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi olay yerine gelerek çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerde şahsın pantolonun cebinde bulunan bir otele ait anahtardan yola çıkan ekipler, ağaçta asılı vaziyette bulunan kişinin tek başına tatil yapan Rus vatandaşı 27 yaşındaki Andrei O. olduğunu belirledi.


Andrei O.’nun cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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