Manavgat'ta tavukların canlı canlı imha edildiği iddiası

Geceyi uygulama noktasında geçiren kamyonette bulunan tavuklar, Tarım İlçe Müdürlüğü'nden gelen ekipler tarafından Manavgat'ta Kum mevkiine getirildi. Burada varillerin içerisine konulan tavuklar varil içerisine gaz sıkılarak imha edilip kepçenin kazdığı çukura gömüldü.

Tavukların imha edilme anı tavuk sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tavukların varillere doldurulmaları, gaz verilmesi ve kazılan içerisinde su bulunan çukura dökülme anları yer alıyor. Çukura boşaltılan tavukların bir bölümünün canlı oldukları gözden kaçmadı

Konya'dan yükledikleri tavukları Mersin'e götürdüklerini belirten Serdar Tunaz, “Manavgat girişinde kontrol noktasında güvenlik güçleri tarafından durdurulduk ve evraklarımız olmadığı için gece boyunca bekletildik. Öğle saatlerinde Tarım İlçe Müdürlüğünden gelen ekipler, evrakları getirtebileceğimizi söylememize, hayvanların sağlık durumları kontrol edilmeden imha kararı alındı. Bin 500 dolayında tavuk canlı canlı imha edildi. Bu tavuklar canlı canlı toprağa gömülmek yerine başka türlü bir çözüm yolu bulunabilirdi. Zararımız 30 bin liranın üzerinde. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” şeklinde konuştu.