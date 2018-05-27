Kaza, Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi Turizm yolunda meydana geldi. Oteller Bölgesinde Suphi Y.’nin kullandığı 07 LLY 10 plaka, 07 LGL 49 dorse plakalı tır, sürücünün virajı alamaması sonucu devrildi.

Tır dorsesiyle yolun Gündoğdu gidiş istikametine devrilirken üzerindeki toprağın karşı şeride yıkılması nedeniyle yol her iki yöne bir süre trafiğe kapandı. Gelen iş makinesinin yoldaki toprağı kaldırmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Suphi Y. ambulans ile hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi edildi.