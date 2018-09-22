Manavgat'ta trafik kazaları: 2 yaralı

Antalya'nan Manavgat ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza Sorgun Mahallesinde meydana geldi. Oteller bölgesi istikametine seyir halindeki Recep Ö.'nün kullandığı 07 LUP 53 plakalı otomobil, Acısu Caddesinde virajı alamayarak aydınlatma direğinin beton kaidesine çarptıktan sonra takla attı. Yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Recep Ö., yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İkinci kaza ise Oymapınar mahallesinde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki E.A.'nın kullandığı 07 LMY 34 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan M.D.'nin kullandığı 07 YBC 81 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer taraftan kazanın ardından bazı görgü tanıkları motosikletin şelalenin karşısında bulunan akaryakıt istasyonundan çıktığını belirtirken, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, motosikletin istasyona girmediğini, Oymapınar-Manavgat yolunda seyir halindeyken aniden durup manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini belirledi.