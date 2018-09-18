Manavgat'ta trafik kazaları: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen Bilgiye göre, ilk kaza Manavgat Sanayi kavşağı istikametinden çevre yolu köprüsü istikametine gitmekte olan Yahya Ö.'nın kullandığı 07 LSK 48 plakalı araç, Fahri E.'nin kullandığı 07 LUK 98 plakalı otomobille çarpıştı. 07 LSK 48 plakalı araç, otomobile çarptıktan sonra kavşakta bulunan trafik lambasını yıktı ve köprülü kavşağın beton direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Fahri Eren ve diğer araçta bulunan Suriye uyruklu Mustafa Elcedia yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İkinci kaza ise Sarılar Mahallesinde A.M.'nin kullandığı 07 LBY 72 plakalı ticari araç, Devlet Hastanesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçları yıkarak karşı şeride geçti.

Üçüncü kazada Bahçelievler Mahallesinde Mustafa T.'nin kullandığı 07 LGG 99 plakalı otomobil ile Aytekin D.'nin kullandığı 07 FVM 28 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta geldiği yöne geri dönerek durabildi. Kazada yaralanan ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dilek D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.