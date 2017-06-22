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22 Haziran 2017 14:14

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

ANTALYA (İHA)– Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

22 Haziran 2017 14:14


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Çayyazı Mahallesi 7521 Sokaktan Çağlayan Mahallesi 7522 Sokağa çıkmakta olan Hasan Hüseyin Arslan’ın kullandığı 16 V 7138 plakalı minibüs, Küçük Şelale istikametinden Çağlayan Mahallesi 7522 Sokağa çıkmakta olan Mehmet Ünal’ın kullandığı 07 JY 603 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen 07 JY 603 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ünal yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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