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29 Haziran 2017 18:46

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

29 Haziran 2017 18:46


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesinde Yıldıray Topal yönetimindeki 74 AV 484 plakalı otomobil ile Mehmet Karabaş’ın idaresindeki 07 LST 31 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çamlığa girerek durabilen 74 AV 484 plakalı otomobilin sürücüsü Yıldıray Topal yaralandı. Topal, ambulans ile Side özel Bilgi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayı yara almadan atlatan Mehmet Karabaş, karşısından gelen otomobilin bir anda arkasının kaymaya başladığını, önündeki bir otomobili kılpayı kurtardıktan sonra gelip kendi aracına çarptığını ve çamlığın içerisine kadar giderek durabildiğini söyledi.




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