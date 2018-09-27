Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan F.T.'nin kullandığı 07 HKS 27 plakalı ticari araç ile A.E.U.'nun kullandığı 07 E 2977 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi 5008 Sokak'ta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.