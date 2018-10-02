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Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat Gültepe Kavşağında Mehmet M.'nin kullandığı 07 L 8678 plakalı otomobile Murat C.'nin kullandığı 07 NCB 60 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken otomobil sürücülerinden Mehmet M. yaralandı.


Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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