Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi'nde meydana geldi. A.K. idaresindeki 07 GCR 06 plakalı otomobil, A.K.'nin kullandığı 07 JB 620 plakalı otomobili sollarken otomobile sol ön çamurluğundan çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda takla atarak aydınlatma direğine çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü A.K. vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.