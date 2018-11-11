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Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta Remzi Güven Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi'nin kesiştiği kavşakta L.K.'nin kullandığı 07 FMP 11 plakalı otomobil, E.E.'nin kullandığı 07 LM 022 plakalı otomobile ardından da hızını alamayıp G.Ö.'nün kullandığı 07 ADS 466 plakalı otomobile çarptı.


Kazada yaralanan ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan L.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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