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Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde İ.B.G. yönetimindeki 32 FL 270 plakalı otomobil ile H.H.A.'nın kullandığı 07 BEK 14 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücülerinden İ.B.G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan babası N.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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