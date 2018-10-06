Manavgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Güllük Caddesi'nde A.A.'nın kullandığı 07 YDV 08 plakalı otomobil ile O.Z.K.'nin kullandığı 07 ADK 756 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelen kazada 07 YDV 08 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. ve diğer otomobilin sürücüsü O.Z.K. yaralandı. Yaralılardan A.A. ve S.A. ambulans ile hastaneye götürülürken O.Z.K. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.