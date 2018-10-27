Manavgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Sanayi Köprülü Kavşak istikametinden İmam-Hatip Lisesi istikametine seyir halindeki H.Y.'nin kullandığı 35 EA 0389 plakalı otomobil, Doğu Garajı istikametinden Sanayi Sitesi istikametine gitmekte olan M.A.'nın kullandığı 07 JN 766 plakalı ticari araçla kavşakta çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada ticari araç sürücüsü M.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.E. ve O.A. yaralandı. Yaralılara kaza anında tesadüfen olay yerinden geçmekte olan 112 ambulansındaki görevliler müdahale etti. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.