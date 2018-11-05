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Manavgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Demokrasi Bulvarı İzge Kavşağında B.K. yönetimindeki 34 NR 1480 plakalı otomobil ile B.Ü.'nün kullandığı 07 ABL 717 plakalı otomobil çarpıştı.


Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç kaldırıma çıkarken otomobil sürücüleri B.K. ve B.Ü. ile yolcu olarak bulunan G.I.Ü. yaralandı. Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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