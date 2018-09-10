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Manavgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki A.K.'nin kullandığı 07 LPT 16 plakalı otomobil, Hasan Fehmi Boztepe kavşağında Ö.K.'nın kullandığı 07 LFH 45 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kaza yapan araçlar çarpışmasının şiddetiyle refüje çıkarak refüjde bulunan sinyalizasyon lambasını devirirken, araçlarda bulunan A.K., B.K., E.K. ve M.T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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