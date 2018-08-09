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09 Ağustos 2018 21:26

Manavgat’ta tur midibüsü kaza yaptı: 19’u İsrail uyruklu turist 21 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19’u İsrail uyruklu turist olmak üzere 21 kişi yaralandı.

Manavgat’ta tur midibüsü kaza yaptı: 19’u İsrail uyruklu turist 21 kişi yaralandı

09 Ağustos 2018 21:26


Kaza bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkiinde bulunan alışveriş merkezinden Manavgat-Antalya D-400 Karayoluna çıkmakta olan ve içinde İsrail uyruklu turistlerin bulunduğu Ahmet Ö. idaresindeki 07 ETJ 44 plakalı tur midibüsü, Manavgat istikametinden Antalya istikametine giden Ahmet Ç.’nin kullandığı 07 LG 245 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, çarpmanın şiddetiyle devrilen tur midibüsü vatandaşlar tarafından kaldırılırken bir anda hareket edip refüje çıktı.


Kazada tur midibüsünde bulunan 19 İsrail uyruklu turist ile otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan tur midibüsünün altında kalan 1 turistin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Kazanın ardından Manavgat-Antalya yolu bir süre trafiğe kapanırken, uzun süre trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.




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