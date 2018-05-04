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04 Mayıs 2018 15:26

Manavgat’ta turistlerin kazası ucuz atlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, içinde turistlerin bulunduğu tur minibüsünün ticari taksiye arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadıKaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi.

Manavgat’ta turistlerin kazası ucuz atlatıldı

04 Mayıs 2018 15:26

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, içinde turistlerin bulunduğu tur minibüsünün ticari taksiye arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı


Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. Kaza, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadan atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki turist taşıyan Diyadin G.’nin kullandığı 07 FKT 74 plakalı tur minibüsü, Kızılot Mahallesi’ndeki trafik lambalarını geçtikten sonra önünde gitmekte olan Mehmet K.’nin kullandığı 07 J 0527 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Tur minibüsü ticari taksiye çarptıktan sonra 50-60 metre ileride durabilirken minibüste bulunan turistler kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattılar. Kazanın ardından tur minibüsünde bulunan turistler gelen bir başka araca aktarılarak yollarına devam ettiler.


Tur minibüsünün ön sol lastiğinin patlaması sonucunda ticari taksiye arkadan çarptığı iddia edildi.




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