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09 Temmuz 2018 13:08

Manavgat’ta ücretsiz “Nehir Otobüsü” seferleri başladı

Manavgat Belediyesi tarafından 3 yıl önce başlatılan ücretsiz “Nehir Otobüsü” seferleri bu yıl da devam ediyor.

Manavgat’ta ücretsiz “Nehir Otobüsü” seferleri başladı

09 Temmuz 2018 13:08

Yeniden başlayan seferlerle vatandaşlar ve turistler, ücretsiz olarak denizle buluşturuluyor.


Manavgat Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği nehir otobüsü seferleri bu yıl da start aldı. Nehirden Denize seferleri ilk gününden turistler ve Manavgatlılar tarafından ilgi görmeye başladı. Manavgat Belediyesi bu projeyle, Manavgat halkını denizle, ırmak kıyısındaki otellerde konaklayan turistleri de kentle buluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl 10 bin yerli ve yabancı turist ücretsiz tekne turu ile sefer yapmıştı.


Projeye göre vatandaşlar, belirlenen saatlerde kent merkezinde Tarihi Köprü altından veya Zindan Kalesi’ndeki belediye duraklarından ücretsiz bota binerek, ırmağın denizle buluştuğu Boğaz Mevkii’ne kadar gidebilecek. Aynı şekilde ırmak kıyısında yer alan otellerdeki turistler de nehirdeki yolculukla kent merkezine gelebilecek. 8.5 kilometrelik nehir güzergahında vardiyalı olarak iki adet bot tekne, yolcu transferini sağlayacak. Manavgat halkını denizle, turistleri de kentle buluşturacak bu önemli proje, hem kent ekonomisi ve turizmde canlılık oluşturacak, hem de vatandaşları memnun edecek.




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