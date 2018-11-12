Manavgat'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Manavgat Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlanışının 80. yıl dönümünde çeşitli törenlerle andı.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çocuk Kültür Merkezi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından özenle hazırlanan programda Atatürk köşesine çiçekler bırakıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu. 10 Kasım günü ise Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Manavgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine katıldı. Başkan Sözen, törende Manavgat Belediye Başkanlığı çelengini Atatürk anıtına sundu. Saat 9'u 5 geçe ise siren sesleri ile Ulu Önder Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ise çelenk sunma töreni sona erdi. Başkan Sözen daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma programına katıldı.

“Türkülerle Atatürk' konseri ile anıldı”

10 Kasım akşamı ise Ulu Önder Atatürk, Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Türkülerle Atatürk' konseri ile anıldı. Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Koro Konseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Manavgatlı vatandaşlar Atatürk'ü Anma Konserine adeta akın etti, birçok vatandaş ise konseri dışarıdan dinlemek zorunda kaldı. Şef Onur Gök yönetimindeki 100 kişilik koro, ‘Sarı Zeybek, Bülbülüm Altın Kafeste, Ankara'nın Taşına Bak' gibi Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Konserde ayrıca 2 adet canlandırma ve oratoryo performansı da sergilendi. Konser sonunda ise Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu bayraklarla birlikte şarkı söyledi. Konser çiçek takdiminin ardından sona erdi.