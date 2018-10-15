İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat'ta Uyuşturucu ile Mücadele uygulaması

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 118 personelin katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 118 personelin katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında uygulama yapıldı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Manavgat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerde görevli 118 personel ile uygulama yapıldı. 16 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde 277 şahıs ve 28 araç sorgulandı, aranan 2 kişi yakalandı. 4 araç ve 5 sürücüye toplam 4 bin 360 TL cezai işlem uygulandı, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.