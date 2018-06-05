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05 Haziran 2018 16:03

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

05 Haziran 2018 16:03


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçları yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat’ta 6, İstanbul ilinde de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken ev ve üst aramalarında 42 gram metafetamin uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 5 gram kokain, 22 adet sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu öğütme makinesi, 4 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet 12 kalibre ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 5 bin186 TL ele geçirildi.


Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6’sının sorguları devam ediyor. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.




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