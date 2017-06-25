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25 Haziran 2017 09:21

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 15 gram Skunk uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

25 Haziran 2017 09:21


Manavgat ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi’nde S.Ç. yönetimindeki otomobilde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada 15 gram Skunk uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan çeşitli aparatlar,1 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet 20 cm uzunluğunda bıçak ele geçirildi. Ruhsatsız Av tüfeğine 2531 sayılı kanunun 13/1 maddesince 500 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, S.Ç.’ye jandarma trafik ekipleri tarafından trafik kanunu 36/3-B sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanma maddesine muhalefetten bin 763 TL, trafik kanununun 48/8 uyuşturucu maddesi alarak araç kullanmak maddesine muhalefetten 4 bin 514 TL. ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 763 TL olmak üzere toplam 8 bin 40 TL’lik cezai işlem uygulandı.




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