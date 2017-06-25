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25 Haziran 2017 12:41

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 30 gram kristal uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

25 Haziran 2017 12:41


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Side Mahallesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşan jandarma, G.B. ve A.Y.’nin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, buzdolabı içerisinde 30 gram kristal uyuşturucu maddesi ile hassas terazi, 6 tane uyuşturucu madde içme aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 3 bin 270 TL. 250 Euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan G.B. ve A.Y. sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine gönderildi.




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