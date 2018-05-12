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12 Mayıs 2018 13:20

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

12 Mayıs 2018 13:20


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir ağaçlık alanda bulunan çadırdaki şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, otların arasına poşetle atılmış vaziyette 55 gram esrar maddesi, esrar maddesini paketlemede kullanılan çok sayıda sarma kağıtları ile şüpheli Ö.D.’ye ait araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.D. emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma veya Bulundurma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.




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