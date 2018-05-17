Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında S.D.’nin Sanayi Mahallesinde oturduğu eve operasyon düzenleyen görevliler, 3,3 gram Metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan kaşık, 1 adet enjektör ve iğnesi, 1 adet üst kısmı kesilmiş ve içine uyuşturucu madde taşımakta kullanılan kap yerleştirilmiş kutu kola ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.D., S.Ç. ve H.G. "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adli makamlara sevk edildi.