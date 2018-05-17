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17 Mayıs 2018 11:53

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçta yapılan aramada 41,3 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

17 Mayıs 2018 11:53


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri 3 kişinin içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Aramada, 41,3 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 520 TL, 85 euro ve 20 dolar para ele geçirildi.


Araç içerisinde yakalanan S.Ş, H.E.Ö. ve H.F.İ. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.




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