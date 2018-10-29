Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde ve otomobilinde 104,5 gram metamfetamin maddesi, 3 tabanca, 2 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 900 euro ve 320 dolar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında N.Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. N.Y.'ye ait araçta ve evde aramada yapan görevliler, 104.5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 euro ile 320 dolar ve 3 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 mm çapında mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adliyeye sevk edilen N.Y. tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.