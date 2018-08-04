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04 Ağustos 2018 14:48

Manavgat’ta uyuşturucuya kağıtlı kamufle

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis tarafından bir eve yapılan baskında kağıtlara sarılı halde 14 paket içime hazır esrar ele geçirildi.

Manavgat’ta uyuşturucuya kağıtlı kamufle

04 Ağustos 2018 14:48

Kağıtla kamufle edilen esrar maddeleri polis kamerası tarafından görüntülendi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğiyle birlikte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, bir şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu belirledi.


Ekipler, Sarılar Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese yaptıkları baskında piyasaya sürülmek üzere her biri 3.4 gram ağırlığında 14 paket esrar maddesi ele geçirdi. Yapılan aramada balkonda da kurutulmaya bırakılmış 200 gram uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi bulundu. Operasyonda gözaltına alınan D.İ.D.(21), E.E.(22), U.Ç.(22) "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından adliyeye sevk edildi.


Operasyonda ele geçirilen malzemeler ise polis kamerasınca görüntülendi. Görüntülere, masa üzerinde satışa hazır halde kağıda sarılı esrar maddesi, balkonda poşet içindeki esrar bitkisi ve hassas terazi yansıdı.




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