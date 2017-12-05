Manavgat’ta yaya geçidine kapalı kaldırımlar

Yaya kaldırımı ve engelli yoluna parkeden araçlara, mobese direklerine ve kaldırım kenarında TEDAŞ’ın box panolarına alıştıklarını belirten vatandaşlar, kaldırımı tamamen kapatan box panoya bir anlam veremediklerini dile getirdiler.

Diğer taraftan, Mobese çalışması kapsamında dikilen direkler birçok caddede kaldırımın tam ortasına konulduğu için yaya ve engelli geçişini engelliyor. Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesinde Askerlik Şubesi ve Tapu Müdürlüğü’ne dönen köşede kaldırımın tam ortasında bulunan mobese direği ve panosu kaldırımı tamamen kapatırken, yaya ve engelliler araç yolunu kullanmak zorunda kalıyor.