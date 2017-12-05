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05 Aralık 2017 12:47

Manavgat’ta yaya geçidine kapalı kaldırımlar

Manavgat’ta kaldırımdaki TEDAŞ’a ait box pano, kaldırımı tamamen kapatırken, engelli ve çocuk arabasıyla gelen vatandaşların yanısıra yayaların da kaldırımdan geçmesine engel oluyor.

Manavgat’ta yaya geçidine kapalı kaldırımlar

05 Aralık 2017 12:47


Yaya kaldırımı ve engelli yoluna parkeden araçlara, mobese direklerine ve kaldırım kenarında TEDAŞ’ın box panolarına alıştıklarını belirten vatandaşlar, kaldırımı tamamen kapatan box panoya bir anlam veremediklerini dile getirdiler.


Diğer taraftan, Mobese çalışması kapsamında dikilen direkler birçok caddede kaldırımın tam ortasına konulduğu için yaya ve engelli geçişini engelliyor. Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesinde Askerlik Şubesi ve Tapu Müdürlüğü’ne dönen köşede kaldırımın tam ortasında bulunan mobese direği ve panosu kaldırımı tamamen kapatırken, yaya ve engelliler araç yolunu kullanmak zorunda kalıyor.




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