İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat'ta yeni fiyat etiketi bilgilendirme toplantısı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile “Yeni Fiyat Etiketleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyecek.


MATSO, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile “Yeni Fiyat Etiketleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenleniyor. MATSO Otogar Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda 18 Ekim Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleşecek toplantıya Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizergonca ve Denetmen Veysel Gökhan Pak konuşmacı olarak katılacak.


MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, tüm halkı toplantıya davet ederek, “Toplantıda firmalarımızın, esnaflarımızın cezalı duruma düşmemeleri için bilmeleri gereken tüm konular anlatılacaktır. Toplantıda ayrıca katılımcıların soruları da yanıtlanacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.