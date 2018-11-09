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Manavgat'ta zincirleme kaza: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde G.Ö.'nün kullandığı 61 TS O86 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeki H.F.İ.'nin kullandığı 07 L 0101 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle G.Ö.'nün kullandığı 61 TS O86 plakalı otomobil de önünde bulunan M.K.'nın kullandığı 07 ABD 337 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan araç sürücülerinden H.F.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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