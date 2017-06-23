Manavgat’taki kaza kameralara yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Enes Malik Sula’nın kullandığı 07 DAY 49 plakalı otomobil ile Kemal Demirtaş’ın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü Demirtaş, 4-5 metre ileriye fırladı. Kafasına aldığı darbe ile ağır yaralanan Demirtaş, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsünün 4-5 metre ileriye düştüğü gözüküyor.