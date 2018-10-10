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Manavgat'taki kaza ucuz atlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken kimsenin burnu bile kanamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken kimsenin burnu bile kanamadı.


Edinilen bilgiye göre, N.T.'nin kullandığı 07 ABB 221 plakalı otomobil ile Ş.E.'nin kullandığı 07 LGC 82 plakalı otomobil Manavgat Otogar kavşağında çarpıştı. Kazada, N.T.'nin kullandığı 07 ABB 221 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle refüje çıktı. Her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza yapan araçlardan birisi yol ortasında kaldığı için bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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