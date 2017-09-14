Manavgatta’ki okullarda bakım, onarım

Manavgat Belediyesi, kent genelinde okullarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okullara bank, çöp kovası, ağaçlandırma, yeşil alan, duvar ve okul demirlerini boyama çalışması yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise temizlik ve sulama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Okul yetkilileri ve öğrenci velileri, yeni eğitim yılı öncesinde okullarına yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti.