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14 Eylül 2017 11:41

Manavgatta’ki okullarda bakım, onarım

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı öncesinde, okullarda bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

Manavgatta’ki okullarda bakım, onarım

14 Eylül 2017 11:41


Manavgat Belediyesi, kent genelinde okullarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okullara bank, çöp kovası, ağaçlandırma, yeşil alan, duvar ve okul demirlerini boyama çalışması yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise temizlik ve sulama işlemlerini gerçekleştiriyor.


Okul yetkilileri ve öğrenci velileri, yeni eğitim yılı öncesinde okullarına yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti.




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