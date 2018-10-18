Manavgat'taki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürülürken 2 dönüm alan zarar gördü.

Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi Üçtepeler Mevkiinde Antalya-Manavgat D-400 Karayolu yakınlarında çıkan orman yangınında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangına ilk müdahaleyi Mahalle muhtarı ve kahvehanedeki mahalleliler yaparken Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, arazöz ve ilk müdahale aracının yanı sıra Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, bazı köylüler yangını Çolaklı'da bulunan öğrenci yurdunda kalmakta olan 3 öğrencinin çıkardığını, öğrencilerin dumanların yükselmeye başlamasıyla birlikte koşarak uzaklaştıklarını iddia etti.

Çolaklı'daki orman yangınının dışında bugün Manavgat'ta 2 yangın olayı daha yaşandı. Tarla temizlemesi yapan bazı köylüler tarafından çıkarıldığı belirtilen yangınlarda meyve bahçeleri zarar gördü.