Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 17:29

Manavgat’taki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meyve bahçesinden başlayıp ormana sıçrayan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Manavgat’taki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

14 Eylül 2017 17:29


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Bucakşıhlar Mahallesi Şıhlar Ayvatlar Mevkiinde Hüseyin ve Durali Baş’ın kiracıları Çağdaş Görür’e ait meyve bahçesinde henüz nedeni belli olmayan şekilde yangın çıktı. Meyve bahçesinde başlayan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangında meyve bahçesindeki Kayısı ve Şeftali ağaçları büyük ölçüde zarar görürken meyve bahçesinin sulama tesisatı tamamen yandı. Yangında, 2 dönüm ormanlık alan da zarar gördü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Açık
    32°C
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç