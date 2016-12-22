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22 Aralık 2016 15:31

Manavgat’tan Halep’e yardım eli

Manavgat’tan Halep’e yardım eli

22 Aralık 2016 15:31

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde “Halep’te İnsanlık Ölmesin” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde toplanan yardımlar Halep’e gönderildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen kampanya kapsamında Manavgat’ta toplanan 1 TIR dolusu malzeme Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve din görevlileri tarafından Külliye Camii önünden Halep’e uğurlandı. 25 ton dolayında malzemenin bulunduğu TIR’da 777 çuval un, 40 koli muhtelif gıda, bin battaniye, 200 koli giyecek malzemesi bulunuyor.
Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat halkının Halep’te yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmadığını söyledi. Günlü, “Suriye’de yaşanan zulmü oradaki insanlık dramını hepimiz üzüntüyle izliyoruz. Kendini medeni diye tanıtanların bu işteki katkısını da birlikte görüyoruz. En son Halep’te yaşananlara insanların artık yüreği dayanmıyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Vakfımız da bir kampanya başlattı. Biz bu kampanyalara Manavgat olarak en başta destek oluyoruz” dedi.
Kaymakam Günlü’nün konuşmasının ardından Manavgat’ta toplanan malzemelerin yüklendiği TIR Halep’e doğru yola çıktı.



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