Manavgat'tan, köy okullarına Atkı, Bere, Eldiven ve Çorap

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde başlatılan Hayallerimin Elinden Tut Sosyal projesi köy okullarındaki çocuklar için ‘Çocuklar Üşümesin' kampanyası başlatıldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden köy okullarına atkı, bere, eldiven ve çorap yollayan Hayallerimin Elinden Tut proje ekibi Kasım ayında başlattığı kampanya kapsamında iki hafta içerisinde 15 farklı köy okuluna destek ulaştırdı. Şanlıurfa, Van, Ağrı, Kars, Mardin, Diyarbakır, Aksaray, Ordu, İzmir, Hatay ve çok sayıda ilden köy okullarında okuyan çocuklara destek yolladıklarını belirten Hayallerimin Elinden Tut kurucusu Rabia İnci Özen, “Soğuk kış aylarında çocukların yüzlerinde sıcak bir tebessüm bırakmak için üçüncü kez başlattığımız Çocuklar Üşümesin kampanyası ile bu yıl özellikle dağ köylerinde eğitim gören öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz. İki hafta içerisinde 15 farklı köy okuluna atkı, bere, eldiven ve çorap ulaştırdık. Yaklaşık 400 çocuğun elinden tuttuk ve kalplerini hep beraber ısıtmış olduk. Manavgat'tan Türkiye'ye ulaşan bu iyilik hareketine herkesten destek bekliyoruz“ dedi.