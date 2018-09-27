MANBİS 1 yaşında

Manavgat Belediyesi'nin, kent halkına bisiklet sporunu sevdirmek, sağlıklı yaşam ve trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirdiği Manavgat Belediyesi Bisiklet Kiralama Sistemi (MANBİS) projesi 1'inci yılını tamamladı.

MANBİS'e ,1 yılda bin 674 kişi üye oldu. Vatandaşlar tarafından beğeniyle kullanılan sistemden bugüne kadar 25 bin kez bisiklet kiralandı. 7 durak ve 60 bisiklet ile geçtiğimiz yıl Manavgat halkının hizmetine sunulan projede, bisiklet istasyonlarının yerleri Side, Sorgun, Titreyengöl, Boğaz Otel, Zindan Kalesi, Cumhuriyet Meydanı ve Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak belirlenmişti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hedeflerinin durak sayısını artırmak olduğunu belirtti.

"Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı istiyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1 yıldır MANBİS projesinden çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyerek; “ Projemizin eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi için bundan 1 yıl önce yoğun çaba harcamıştık. Bugün ise kentlinin ve konuklarımızın son derece memnun kaldığı bir proje olarak yolumuza devam ediyoruz. MANBİS projesiyle kentimizde bisiklet kullanımının yaygınlaştığını ve bu durumun da sağlıklı yaşama ve trafiğin rahatlamasına katkı sağladığını görmekteyiz. Ayrıca Manavgat'ımız da bisiklet kullanımına en elverişli kentlerimizden birisi. Her geçen gün büyüyen kentimizin, bu doğrultuda artan sosyal ihtiyaçlarını projelerimizle karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

MANBİS kiralama işlemlerinin, istasyonlarda yer alan kamera sistemleri ile donatılmış kiosklardan gerçekleştirilebileceği belirtildi. Proje kapsamında herkes kredi kartıyla ya da MANBİS üyelik kartıyla istasyonlardan bisikletlerini alıp kullanabileceği açıklandı. MANBİS'ten yararlanmak isteyen vatandaşların Manavgat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne başvuru yaparak üyelik kartı alabileceği vurgulandı. Üye kartına sahip olanların günde 2 saat ücretsiz bisiklet kiralama imkanı olduğu da aktarıldı.