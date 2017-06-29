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29 Haziran 2017 20:11

Maniatis, Alanyaspor’da

Alanyaspor, geçen sezon Yunanistan Süper Lig takımlarından Atromitos Athen’de forma giyen 30 yaşındaki ön libero Ioannis Maniatis’i transfer etti.

Maniatis, Alanyaspor’da

29 Haziran 2017 20:11


Daha önce Panionios, AO Thiva, Olimpiakos ve Standard Liege formalarını da giyen Ioannis Maniatis kendisini 2 yıllığına Alanyasporlu yapan imzayı attı. 66 kez çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giyen tecrübeli oyuncu, 47 kez de A milli olma başarısını gösterdi ve 1 gol attı.


Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Maniatis’in takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Orta sahada görev yapan Maniatis’in tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Alanyasporumuzu tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Yunanistan Milli Takımı formasını da giyen Maniatis hepimizin bildiği ve beğendiği bir oyuncu. Transfer her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.


Ioannis Maniatis ise, “Alanyaspor’da geldiğim için ve sözleşme yaptığım için çok mutluyum. Alanyaspor’un hedefleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takıma faydalı olacağım” diye konuştu.




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