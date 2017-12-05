haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup eden Kayserispor’da teknik direktör Marius Sumudica,” Rakibimizden iyi oynadık. Rakibiz de fırsatlar yakaladı. Sonuçta galibiyetten dolayı mutluyum 26 puana ulaştık. Beşiktaş ile aynı puandayız. Kimse bizden beklemiyordu” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik direktörü Marius Sumudica, zor bir maç olduğunu söyledi. Çok güçlü bir rakiplerini olduğunu aktaran Sumudica,”Eksik bir rakibiz vardı ve as oyuncuları yoktu. Ama bazen yedek bekleyen oyucunlar kendilerini göstermek için daha iyi performans gösteriyorlar. Biz çok iyi oynadık olumlu sonuçlarla yolumuza devam ediyoruz. Güray’ı oynatım golünü attı gol pasını verdi. Rakibiz 10 kişi kalınca iki forvete döndüm. Maçı kazandık” dedi.

“Welinton tuzağımıza düştü”

Çok fazla fırsatı değerlendiremedikleri belirten Sumudica,”Rakibimizden iyi oynadık. Rakibiz de fırsatlar yakaladı. Sonuçta galibiyetten dolayı mutuyum 26 puana ulaştık. Beşiktaş ile aynı puandayız. Kimse bizden beklemiyordu. Çok iyi bir takım ruhu var. Takımım farklı sistemlerde oynamaya çabuk uyum sağlıyor. Bu takımda olmaktan dolayı mutluyum. Bu maçtan sonra herkes gördü verdiğim sözü yerine getireceğim. Ligi ilk 8’de bitireceğiz belki daha iyi noktada olabiliriz. Çünkü takımız sahada futbol oynuyor. Sarı kartlık pozisyonda Welinton tuzağımıza düştü ve ikinci sarı karttan atıldı. Ben de sitemi değiştirdi. Sonuçta güzel bir maç çıkardık. Büyük takım olma yolunda büyük bir adım atıldı” diye konuştu.

Bir gazeteci maç sonunda yaşanan olaylar olduğu sorusuna yanıt veren Sumudica şunları söyledi:”Maç sonunda yaşananlarla ilgili ben futbol adamıyım. Rakip takımın teknik direktörünü tebrik ediyorum büyük bir hoca ve iyi bir takımları var. Gelecek için başarılar diliyorum. Ama futbol bu 3 sonuçlu oyun kaybetmeyi de bilmek lazım” ifadelerinde bulundu.

“O küfür etti”

Alanyaspor’un yardımcı hocasına yabancı dil küfür ettiniz mi sorusuna da cevap veren Sumudica,”O küfür etti. Ben içeriye giriyordum beni bekleyen oydu. Takımla galibiyeti kutluyordu.

Kapıda beni bekliyordu. Direk üzerime yürüdü. Bunu yapmak istemiyorsa neden kendi soyunma odasında değil de koridor da beni bekledi. Ben kavga gürültü yapmak istemedim. Tebrik ettim onları. Bana bu tür sorular sormayın. Kimseyle kavgayı devam ettirmek istemiyorum. Türkiye’ye gelmem nedenim futbol oynatmak ben boksör değilim. Kollarım güçlü değil ama kafa olarak zekiyim” şeklinde konuştu

“Başakşehir ve Beşiktaş maçına iyi hazırlanacağız”

Sumudica, Beşiktaş maçında kendilerini zor bir maç beklediğini belirterek, şunları söyledi: Başakşehir ve Beşiktaş maçına iyi hazırlanacağız. Ligdeki en iyi takıma karşı oynayacağız. Başakşehir en zor maçımız olacak. Beşiktaş da onlar için kolay olmayacak. Biziz kolay lokma görmesinler. Bizden iyi oynarlarsa ve kazanırlarsa gider tebrik ederim ama 30 bin taraftar önünde oynayacaklar. Onlar için de kolay olamayacak. Benim 12. oyuncuya bu maçta ihtiyacım olacak. taraftarlarımı bu maçta bekliyorum.”