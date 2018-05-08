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08 Mayıs 2018 11:39

MarkAntalya satışa sunuldu

Antalya’nın en büyük AVM’si olan ve 2016 Ekim’de kayyum atanan MarkAntalya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunuldu.

MarkAntalya satışa sunuldu

08 Mayıs 2018 11:39


Antalya’nın en büyük AVM’lerinden birisi olan MarkAntalya’yı bünyesinde bulunduran MLC şirketi ile Kadıahmetoğulları A.Ş’ye Antalya 5’nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından TMSF 2016 Ekim ayında kayyum olarak atanmıştı.



400 Milyon dolarlık borç


Kadıahmetoğulları’nın büyük bölümü Bank Asya’ya olmak üzere toplam borcu 400 milyon dolara yaklaşırken, çözüm olarak AVM’nin satışına karar verildiği öğrenildi. MarkAntalya AVM ile birlikte Kadıahmetoğulları şirketinin Isparta’da henüz tamamlanmamış olan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi’ndeki dükkanların da satılması planlanıyor. Antalya’nın en büyük AVM’lerinden olan MarkAntalya’da 160’ın üzerinde mağaza bulunuyor. AVM’nin toplam aylık kira gelirinin 2.5 milyon dolar olduğu belirtildi.



Muhammen bedel 1 milyar 278 milyon 900 bin lira


TMSF tarafından MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunuldu. MarkAntalya AVM’nin satış ilanı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.


İhaleye katılmak isteyenlerin, 4 Haziran tarihine kadar beş bin lira ücret karşılığında ihale şartnamesini satın alarak, muhammen bedelin yüzde 10’u olan 127 milyon 890 bin lira tutarında teminat sunmaları gerekiyor. İhalenin 5 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği, olası bir pazarlığın da 6 Haziran tarihinde yapılacağı belirtildi.


2013 Ağustos ayında ziyaretçiye açılan MarkAntalya AVM’de 28 adet bağımsız bölümden oluşuyor. AVM’nin yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunuyor. AVM’de sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, iki bin 600 araç kapasiteli otopark, geniş teras alanları, zengin restoran alanları yer alıyor.




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