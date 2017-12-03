Market soyguncusu işsiz çevre mühendisi çıktı

Market çalışanının gündüz gelen bir müşterinin sesinin hırsızla aynı olduğunu söylemesi üzerine güvenlik kameralarından teşhis edilen 43 yaşındaki şahsın okulunu ikincilikle bitiren çevre mühendisi olduğu öğrenildi. Uzun süredir işsiz olduğu ve borçlarını ödeyemediğini söylediği öğrenilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’ndeki zincir market şubesi 5 Ekim 2017 tarihinde 21.15 sıralarında motosikletle gelen ve başında bere olduğu bildirilen silahlı soyguncu tarafından soyuldu. Kasiyerin başına silah dayayan ve kasada bulunan 25 bin lirayı alan soyguncu yine motosikletine binerek izini kaybettirdi.

Olayın ardından soyguncuyu yakalamak için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, soygunun meydana geldiği mağazanın yanı sıra çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekip, güvenlik kamerasının yanı sıra mağaza çalışanlarının ayrıntılı olarak ifadelerine başvurdu. Çalışanlardan bir tanesinin soyguncunun sesini gündüz gelen bir müşterinin sesine benzettiğini söylemesi üzerine mağazanın güvenlik kamerası kayıtları sabahtan olay saatine kadar titizlikle incelendi. Güvenlik kamerasında soyguncunun gündüz yüzü açık şekilde geldiği görüntüsü ile soygun anındaki görüntüsünü eşleştiren ekipler, T.B. olduğunu belirlediği şüphelinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından T.B.’nin evinde arama yapan jandarma, olayda kullandığı tahmin edilen kurusıkı tabanca, çeşitli makyaj malzemeleri ve mağazadan alındığı belirlenen 2 bin 400 TL’yi ele geçirdi.

Evinde gözaltına alınan T.B.’nin sorgusunda uzun süredir işsiz olduğunu, yaşlı annesine baktığını ve bankalara yüklü miktarda borcundan dolayı haciz geldiğini belirttiği ve bundan dolayı soygunu gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi. T.B., ayrıca soygun esnasında tanınmamak için saçını ve sakalını farklı renklere boyadığını, soygunda kendisine kimsenin yardımcı olmadığını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.B., tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olduğu ve bir süre önce Manavgat’a yerleştiği belirlenen B.T.’nin babasından ayrı yaşayan annesi ile birlikte yaşadığı, 2 yıldır işsiz olduğu bildirildi.