Marketçi Ragıp, Ramazan’da da iş başında

Şahin, ucuza tedarik edebilecek fırın bulması halinde ise pide fiyatını 65 kuruşa kadar düşürebileceğini söyledi.

Fırın ve marketlerde 1 liraya satılan 200 gram ekmeği 75 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında dava açılan Kepez ilçesi Teoman Paşa Mahallesi’nde market işletmeciliği yapan Ragıp Şahin, mahkeme tarafından haksız görülmüştü. Alınan kararı protesto eden Şahin, ekmeğin fiyatını 65 kuruşa kadar düşürmüş, çevredeki marketler de fiyatı 60 kuruşa kadar çekmişti.

Daha önce pide fiyatlarında da indirim yapacağının sinyallerini veren Şahin, Ramazan ayının ikinci gününde fiyatı düşürdü. Antalya’da Fırıncılar Odası tarafından 250 gram pidenin fiyatı 1 lira 75 kuruş olarak belirlenirken, Ragıp Şahin fiyat yüksek olduğu gerekçesiyle Ramazan’ın ilk günü pide satışı gerçekleştirmedi. Şahin, kendisine yapılan 1,5 lira teklifine de sıcak bakmadı. Ramazan’ın ikinci günü ise tedarikçi fırından 200 gram pide alan Şahin, 1 liradan pide satmaya başladı. ‘200 gram pide 1 lira’ tabelasını asan Şahin’in marketine vatandaşlar yine akın etti. Durumdan memnun olan vatandaşlar, diğer marketlerin de pide fiyatlarında indirime gitmesi gerektiğini söyledi.

“Fırıncılar Ramazan ayını iyi değerlendiriyor”

Ramazan ayı öncesinde kendisine pide fiyatları için 1 lira 75 kuruş ve 1 lira 50 kuruştan teklifler geldiğini belirten Ragıp Şahin, fırıncıların Ramazan ayını iyi değerlendirdiğini ileri sürdü. Teklif edilen fiyatları yüksek bulduğunu ifade eden Şahin, “Ramazan’ın özelliği farklı ve sağ olsun fırıncılar bunu iyi değerlendiriyorlar. 250 gram 1,75 lira olarak belirlenmiş. Çalıştığımız fırınlar bunu bize söyledi, ben de o paraya satamam dedim. Bir gün sonra 1,5 dediler yine satmadım. Ramazan öncesi 200 gramı bu paraya satıyorsam, uygun verirseniz yine satarım şeklinde cevap verdim” dedi.

“Tedarik edebilirsem 65 kuruşa satarım”

3 fırınla çalıştığını ve pideyi ayrı, ekmeği ayrı fırından tedarik ettiğini dile getiren Şahin, ilerleyen zamanda fiyatı daha da aşağıya çekebileceğinin sinyalini verdi. Şahin, “Biz tedarikçiyiz. Daha önce ben ekmeği 65 kuruşa, pideyi de aynı fiyata satıyordum. Yine tedarik edebilirsem 65 kuruşa satarım. Tabi kaliteye bakarız, düzgün hizmet verirlerse alır satarız. Bugün pide satmaya başladım, ilk günde 350-400 pide geldi hemen satıldı” diye konuştu.