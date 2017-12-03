Marketi soyduğuna pişman oldu

45 yaşındaki gaspçının mahkeme çıkışında ağladığı gözlendi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Caddesi üzerinde internetten aldığı pompalı tüfekle alışveriş mağazasına girerek biri kadın 2 kasiyere tüfeği doğrulup 700 liraya yakın parayı alıp kaçan E.D. (45), polis tarafından 15 dakika sonra Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki kapalı pazardaki otomobilin içerisinde kıskıvrak yakalanmıştı. Olay sonrası çaldığı para ile suç aletine el konulan şahıs polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.D.’nin adliye çıkışında cezaevine sevk edilirken ağladığı gözlendi.