Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 17:33

Marketi soyduğuna pişman oldu

Antalya’da, internetten aldığı pompalı tüfekle girdiği marketten 700 TL gasp eden ve 15 dakika sonra yakalanan yüzü maskeli şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marketi soyduğuna pişman oldu

03 Aralık 2017 17:33

45 yaşındaki gaspçının mahkeme çıkışında ağladığı gözlendi.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Caddesi üzerinde internetten aldığı pompalı tüfekle alışveriş mağazasına girerek biri kadın 2 kasiyere tüfeği doğrulup 700 liraya yakın parayı alıp kaçan E.D. (45), polis tarafından 15 dakika sonra Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki kapalı pazardaki otomobilin içerisinde kıskıvrak yakalanmıştı. Olay sonrası çaldığı para ile suç aletine el konulan şahıs polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.D.’nin adliye çıkışında cezaevine sevk edilirken ağladığı gözlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç