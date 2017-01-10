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10 Ocak 2017 11:12

Markette bıçaklı soygun

Markette bıçaklı soygun

10 Ocak 2017 11:12

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir süpermarketten bıçak zoruyla 15 bin lira para çalan 2 kişi ile onlara yardım eden market çalışanı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 29 Aralık günü Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir süpermarkete giren kar maskeli ve bıçaklı 2 kişi, kasadaki 15 bin lira ve cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası incelemesi ve yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, müşteki olarak ifadesi alınan iş yeri çalışanı Ş.O.’nun, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar H.Ş. ve T.Ç. ile birlikte hareket ettiğini belirledi.
Şahıslar yapılan operasyonla yakalanırken, Ş.O.’nun ikametinde yapılan aramada 4 bin 400 lira para ele geçirildi. Paranın, yağmalanan ve çalınan iki cep telefonunun satılması sonucu sağlanan para olduğu belirlendi. Para, süpermarket sorumlusuna teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.



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