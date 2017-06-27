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27 Haziran 2017 19:09

Marsel İlhan, Antalya Open’da ikinci turda

Milli tenisçi Marsel İlhan, Kaya Palazzo Belek kortlarında gerçekleşen Antalya Open ATP turnuvasında ikinci tura yükseldi.

Marsel İlhan, Antalya Open’da ikinci turda

27 Haziran 2017 19:09


Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda Kaya Palazzo Belek Tesisleri’nde gerçekleştirilen Antalya Open ATP çim kort turnuvasında Marsel İlhan adını ikinci tura yazdırdı. 30 yaşındaki milli tenisçi, kozlarını paylaştığı 8 numaralı seribaşı Slovak Martin Klizan önünde açılış setindeki tie-break’te 6/3 üstünken rakibinin bacağındaki sakatlık nedeniyle maçı bırakmasıyla son 16’ya kaldı. Bu sonuçla ATP seviyesinde 2015’in Kasım ayında Moskova’da katıldığı turnuvadan bu yana süren galibiyet hasretine nokta koyan Marsel, ikinci turda Alman Daniel Altmaier ile eşleşti. Ana tabloya şanslı kaybeden olarak giren 1998 doğumlu Altmaier ise büyük çekişmeye sahne olan maçta Dominikli Victor Estrella Burgos’u 2 saat 53 dakika sonunda 7-5, 6-7, 7-6’lık setlerle saf dışı bıraktı.


Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlhan, Antalya Open’da güzel bir organizasyon olduğunu ve havanın sıcak olmasına rağmen Antalya’yı sevdiğini ifade etti. Çim kortları sevdiğini ve ilk defa böyle rakibinin çekilmesiyle kazandığını söyleyen İlhan, bir sonraki maçının zor olacağını söyledi.




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