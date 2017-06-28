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28 Haziran 2017 21:02

Marsel İlhan çeyrek finale çıkamadı

ANTALYA (İHA) – Belek Kaya Palazzo’da devam eden Antalya Open Tenis Turnuvası’nın ikinci turunda milli tenisçi Marsel İlhan, Alman rakibi Daniel Altmaier’e mağlup olarak çeyrek finale çıkamadı.

Marsel İlhan çeyrek finale çıkamadı

28 Haziran 2017 21:02


Kaya Palazzo Belek Tesisleri’nin ev sahipliği yaptığı Antalya Open ATP turnuvasında mücadele veren milli tenisçi Marsel İlhan, ikinci turda karşı karşıya geldiği Alman rakibi Daniel Altmaier’e 6-3, 3-6, 7-6’lık setlerle yenilerek elendi. Bir sette topun dışarıda olduğu gerekçesiyle Marsel İlhan’ın itirazını hakem kabul etmedi.


Çim zeminde düzenlenen turnuvaya 8 numaralı seribaşı Slovak Martin Klizan’ı eleyerek başlayan İlhan, merkez kortta kozlarını paylaştığı 18 yaşındaki Altmaier karşısında sekizinci oyunda servisini kırdırınca ilk seti 6-3 yitirdi.


Ana tabloya şansı kaybeden olarak giren dünya 252 numarası Altmaier önünde ikinci sete hızlı bir başlangıç yapan Marsel, 5-1’lik üstünlüğü yakaladığı bu seti 6-3’le hanesine yazdırdı ve mücadeleyi final setine götürdü.


Final setinde büyük çekişme yaşandı. Oyunlarda 5-4 öndeyken maç için servis atan İlhan, bu fırsatı kullanamazken galibi tie-break belirledi. Kritik oyunda daha iyi bir performans sergileyen Altmaier, tie-break’i 7/5 kazanıp maça noktayı koydu.


30 yaşındaki Marsel İlhan, kariyerinin ikinci ATP çeyrek finalini kıl payı kaçırırken, 2 saat 28 dakika sonunda galibiyete uzanan Daniel Altmaier ise bu düzeydeki bir turnuvada ilk kez son sekize kaldı.


Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda gerçekleşen Antalya Open’da teklerde çeyrek, çiftlerde yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



Tekler çeyrek final


Ramkumar Ramanathan – Marcos Baghdatis


Yuichi Sugita – Daniel Altmaier


Adrian Mannarino – Fernando Verdasco


Andreas Seppi – Radu Albot



Çiftler yarı final


Lindstedt/Qureshi – Erlich/Mektic


Paes/Shamasdin – Marach/Pavic




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